Мингорсуд приговорил Дудникова к 11 годам колонии

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина Российской Федерации, проживающего в Минске, Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Фигурант признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идет об умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия. Также он признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности государства, распространении материалов, содержащих такие призывы, совершенных с использованием интернета.

Суд проходил в закрытом режиме, публично оглашена только резолютивная часть приговора.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Верховный суд через Минский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а обвиняемым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

По версии обвинения, Дудников с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским, умышленно совершил действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям. Обвиняемый озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержащих призывы к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их должностных лиц, участию в массовых беспорядках и поддержке протестующих, финансированию экстремистской деятельности, а также угрозы в адрес представителей действующей власти. Дудников стремился сформировать у граждан ненависть к силовому блоку, подстрекал к насилию и сопротивлению, отметили ранее в Следственном комитете.

Кроме этого, зафиксированы доказательства, свидетельствующие о совершении Дудниковым с использованием этого же экстремистского Telegram-чата действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси.-0-