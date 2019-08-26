Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-завод по производству самогона обнаружен в деревне Тивидовка, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.
Подпольный цех 40-летний сельчанин разместил в сарае, где содержится домашний скот. Производственный агрегат был установлен в отдаленной части хозпостройки, на полметра ниже уровня земли, что должно было, по мнению мужчины, сделать самогонный аппарат менее заметным. Отходы спиртового производства мужчина использовал для кормления животных.
Участковые инспекторы конфисковали и уничтожили 400 л самогонной браги. В пластмассовой бочке в сарае также нашли 130 л готового продукта. Аппарат для изготовления спиртного демонтирован и изъят.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. За нелегальный промысел самогонщику грозит административная ответственность по ст.12.43 КоАП. Санкция предусматривает штраф до 30 БВ (1 БВ - Br25,5) с конфискацией продукции и аппаратов для производства.
Мужчина дважды в 2017 году попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное изготовление спиртного.-0-