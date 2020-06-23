Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Вязовец Молодечненского района правоохранители пресекли деятельность подпольного мини-завода по производству самогона, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

"Во время изготовления очередной партии спиртного был застигнут 28-летний местный житель. Под самогонный завод он переоборудовал хозяйственную постройку на дачном подворье. Более 140 л готового продукта уже было разлито по канистрам и припрятано в гараже, более 7,5 т браги находилось в емкостях. Отработанная жидкость сливалась во вкопанную в землю бочку", - рассказали в милиции. Образцы изъятой жидкости направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Мужчина пояснил, что изготавливал спиртное в таких объемах исключительно для личных нужд. Ему грозит очередной штраф. Ранее владелец мини-завода неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное подпольное производство.-0-

Фото УВД Минского облисполкома