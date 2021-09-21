Мини-завод по производству самогона обнаружен в Пружанском районе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе обнаружен мини-завод по производству самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК и УИМ Пружанского РОВД по месту жительства 50-летнего сельчанина в д.Ровбицк обнаружили у самогонный аппарат, находившийся в хозпостройке на придомовой территории. Кроме этого, правоохранители изъяли 10 л самогона и 200 л самогонной браги, которая находилась в специальной металлической емкости, готовая к процессу изготовления алкогольного напитка", - рассказали в УВД.

Мужчина уверял, что производство наладил для личного пользования. Завод по производству самогона изъят. Проводится проверка.

"За изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), также как и хранение аппаратов для изготовления предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до пяти базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией алкогольных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Повторное совершение вышеуказанных противоправных действий влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией горячительных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки", - добавили правоохранители.-0-