Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе сотрудники милиции ликвидировали самогонный мини-завод. Производство было налажено в лесу у одной из деревень, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
За изготовлением самогона на месте был задержан нигде не работающий местный житель 1985 года рождения. "Мужчина заявил, что гнал самогон для себя, однако масштабы производства заставляют в этом усомниться. Изъято около 40 л самогона и 2,5 т браги, демонтированы два самогонных аппарата", - рассказали в пресс-службе.
Проводится проверка.-0-
Фото УВД Гродненского облисполкома
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