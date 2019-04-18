Мужчина оборудовал в Беловежской пуще мини-завод по производству самогона

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще обнаружен мини-завод по производству самогона, сообщили БЕЛТА в МВД.
Правоохранители и работники национального парка задержали 56-летнего мужчину в Беловежской пуще возле агрогородка Шерешево во время изготовления самогона. "Он оборудовал мини-завод в заброшенном ангаре. Уничтожено почти 4 т самогонной браги", - проинформировали в МВД.
С начала года в Брестской области изъято почти 9,5 тыс. л спиртосодержащей жидкости, всего же по стране - 57 тыс. л. Сотрудники милиции проводят рейды по выявлению точек самогоноварения, реагируют на звонки граждан о возможных фактах нарушения законодательства.-0-
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