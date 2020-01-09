Минская цветочная фирма "сэкономила" на налогах более Br900 тыс.

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичное коммерческое предприятие по оптовой и розничной торговле цветами и декоративными растениями уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере. Этот факт выявили оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску при проверке, сообщили БЕЛТА в КГК.

Фирма закупала продукцию в Нидерландах и Польше и ввозила на территорию Беларуси с уплатой установленных законодательством таможенных платежей. Затем цветы отправлялись на реализацию в торговых точках собственной розничной сети в Минске и столичном регионе, а также оптовым покупателям. Но при этом выручка от продаж отражалась в бухгалтерском учете коммерческой структуры не в полном объеме. С января 2017 года по март 2019 года сумма неуплаченных налогов превысила Br900 тыс.

За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении директора, его заместителя и главного бухгалтера возбуждено уголовное дело.-0-