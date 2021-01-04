Минские таможенники пресекли канал поставки в ЕАЭС марихуаны и МДМА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники пресекли канал поставки на территорию Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях МДМА и марихуаны, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Первую посылку с кристаллическим веществом отправили из Нидерландов в адрес жительницы Гомеля. Эксперты Таможенной лаборатории установили, что вещество содержит в своем составе МДМА - особо опасный психотроп, не используемый в медицинских целях. Позже обнаружили и вторую посылку (уже с марихуаной), которая была адресована той же жительнице Гомеля.

"21-летнюю гражданку Беларуси, для которой предназначались посылки, и 20-летнего гомельчанина, также причастного к пересылке международных почтовых отправлений, задержали. По месту проживания одного из задержанных таможенники обнаружили четыре свертка с МДМА и шесть фрагментов цветной бумаги с лизергидом (марки ЛСД)", - рассказали в ГТК.

Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств и психотропных веществ) УК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Дело расследовалось Гомельским районным отделом Следственного комитета и было передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-