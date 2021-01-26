Минские таможенники за 2020 год пресекли более 150 попыток ввоза наркотиков и психотропов

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня пресекла за 2020 год более 150 попыток незаконного перемещения через границу ЕАЭС наркотиков и психотропов, а также препаратов, их содержащих. Это в два раза больше, чем в 2019 году, сообщили БЕЛТА в таможне. По материалам Минской региональной таможни было возбуждено 31 уголовное дело в данной сфере. Из незаконного оборота изъято более 14 кг запрещенных веществ, среди которых кокаин, героин, трава эфедры, марихуана, ЛСД. Для сравнения: в 2019 году было изъято 5,5 кг. "Особой группой в этой статистике стоят лекарственные средства, содержащие наркотические и психотропные вещества: на их долю приходится наибольший объем нарушений. Таблеток, ампул, саше-пакетов и флаконов набирается внушительное количество, приближающееся к 30 тыс. единиц. Злоумышленники пытаются идти на различные ухищрения, но благодаря опыту, современным техническим средствам таможенного контроля и работе кинологической службы удается выявлять и пресекать нарушения таможенного законодательства", - отметили в таможне.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!