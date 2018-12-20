Минский автослесарь продал оставленную для ремонта машину гражданина Литвы

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слесарь-ремонтник в Минске продал машину гражданина Литвы, который оставил ее для ремонта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Гражданин Литвы в ноябре обратился в минскую СТО с просьбой отремонтировать его авто. Обсудив стоимость работ, мужчина сказал работникам станции, что ему необходимо время, чтобы принять решение. В итоге он решил отказаться от ремонта машины, поскольку его не устраивала цена. Однако при попытке связаться с сотрудником СТО, чтобы забрать автомобиль, ему сказали, что данный слесарь у них больше не работает. "После этого иностранец обратился в Центральное РУВД с просьбой оказать помощь в возврате автомобиля, - рассказали в милиции. - Сотрудники уголовного розыска выяснили, что после того, как гражданин Литвы уехал из Беларуси, работник СТО продал его "Ситроен С5", разместив объявление в интернете. Деньги потратил на личные нужны. Позже он был задержан сотрудниками милиции и помещен в изолятор временного содержания".

Автомобиль нашли в городе Чашники Витебской области. Машину новому владельцу туда привезли на буксире. Мужчина перепродал ее по запчастям.

В отношении 29-летнего слесаря СТО Центральным (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 УК (присвоение либо растрата). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий.-0-