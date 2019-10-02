Минский мясокомбинат поставлял продукцию за рубеж себе в убыток

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района выявила нарушения законодательства о внешнеэкономической деятельности в ОАО "Минский мясокомбинат", сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.

Между мясокомбинатом и одним из казахстанских предприятий в январе 2018-го был заключен договор. Он касался купли-продажи мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов на условиях их полной предоплаты. "На практике же белорусский субъект хозяйствования неоднократно отпускал продукцию контрагенту в Казахстан без предоплаты. Мясокомбинат необоснованно предоставлял покупателю отсрочку платежей при наличии непогашенной дебиторской задолженности. Реализация продукции на таких условиях повлекла неисполнение иностранным предприятием договорных обязательств в сумме более 10 млн российских рублей", - рассказали в прокуратуре.

Аналогичная ситуация возникла при заключении в декабре 2018 года внешнеторгового договора с российской компанией. "Сделку заключили на следующий день после отгрузки продукции покупателю, хотя одним из ее условий была полная предоплата товара. В этот же день стороны подписали спецификацию к договору, согласно которой российскому предприятию уже предоставлялась отсрочка оплаты на 75 календарных дней. В итоге деньги поступили только за часть отгруженного товара. Размер задолженности на момент прокурорской проверки составил более 1 млн российских рублей", - отметили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений законодательства о внешнеэкономической деятельности прокуратура Минского района внесла представление в ОАО "Минский мясокомбинат". После его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Белорусским предприятием были предприняты меры по сокращению просроченной дебиторской задолженности. "Российский контрагент погасил долг за поставленную продукцию в полном объеме, а предприятие из Казахстана - частично в размере 400 тыс. российских рублей", - проинформировали в прокуратуре.

Для взыскания оставшейся суммы задолженности прокуратура Минского района в интересах ОАО "Минский мясокомбинат" предъявила иск в экономический суд, цель которого - обеспечить возврат валютной выручки в страну.-0-