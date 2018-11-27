Минского бизнесмена будут судить за махинации с налогами

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело в отношении 47-летнего минчанина, который обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Минской области.

Установлено, что 47-летний директор частного торгового унитарного предприятия зарегистрировал в Минске ряд субъектов хозяйствования. Сделал он это для содействия должностным лицам в уклонении от уплаты налогов и обналичивании денег. Мужчина занимался подобным делом с января 2012 по март 2016 года. При этом он получал процент от суммы проведенной операции. Курсы обмена в определенных пределах мужчина формировал самостоятельно, с учетом конъюнктуры теневого рынка, спроса и предложения.

"Для минимизации налоговых отчислений и вывода денег в теневой оборот предложенной схемой воспользовались должностные лица трех частных предприятий. Они занимались оптовой и розничной торговлей строительными материалами, производством и продажей химических материалов для строительства. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб в особо крупном размере - более Br690 тыс.", - рассказали в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.6 ст.16 и ч.2 ст. 243 УК (пособничество в уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Уголовное дело расследовалось управлением Следственного комитета по Минской области. Обвиняемый оставлен под стражей.-0-