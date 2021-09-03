Мины времен Великой Отечественной войны обнаружены в Брестском районе

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе обнаружены минометные мины, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию поступили сведения: вблизи деревни Дружба замечены три металлических предмета, напоминающих боеприпасы времен войны. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела внутренних дел и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Для безопасности территорию, где найдены боеприпасы, оперативно перекрыли.

По оценке специалистов, найденные объекты - минометные мины, которые относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны.

Правоохранители напоминают, что при обнаружении взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета нужно немедленно сообщить об этом по телефону 102 и запомнить место находки. "Установите предупредительные знаки. Для этого можно использовать различные подручные материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни. Отойдите на безопасное расстояние, никого не подпускайте к предмету до прибытия милиции", - пояснили в УВД.

Категорически запрещается обследовать предмет самостоятельно или перемещать его; пытаться его разобрать или распилить; наносить по предмету удары; накрывать, засыпать или закапывать находку. При обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета нельзя искать другие ему подобные.-0-