Младенец отравился бытовым газом в Витебске

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске следователи выясняют обстоятельства отравления ребенка бытовым газом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет, передает БЕЛТА.

По предварительным данным, 19 октября во время распития спиртного у 30-летнего мужчины случился конфликт с женой. Мужчина попытался покончить с собой, включив газовую конфорку.

"Соседи услышали шум и крики, забрали из квартиры женщину с месячным ребенком и позвонили в скорую помощь. Ребенок госпитализирован с острым отравлением бытовым газом", - говорится в сообщении.

Согласно результатам медицинского освидетельствования алкоголь в выдыхаемом мужчиной воздухе составил 1,25 промилле. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-