Могилевчанин одолжал деньги на бизнес, а тратил на казино и подруг

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял на развитие бизнеса более Br6 тыс. и не вернул их. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратились сразу четверо могилевчан от 26 до 30 лет, двое из которых являются индивидуальными предпринимателями. Молодые люди рассказали правоохранителям, что один и тот же приятель брал у них деньги на развитие бизнеса, однако так и не вернул взятую в долг сумму - более Br6 тыс.", - отметили в УВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что крупную сумму наличных средств взял в долг 35-летний местный житель. На протяжении нескольких дней мужчина брал деньги у своих знакомых и друзей, рассказывая им о том, что планирует заняться собственным бизнесом. Однако, по словам начинающего бизнесмена, ему постоянно не хватало денежных средств, требовались новые вложения. На самом же деле чужие средства житель областного центра тратил на себя: посещал казино и ночные заведения, угощал приятельниц дорогими напитками.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-