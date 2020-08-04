Могилевчанин поселился в чужом гараже и распродавал оттуда имущество

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин поселился в чужом гараже и распродавал имущество оттуда. Об этом БЕЛТА сообщили в Ленинском РОВД Могилева.

"В милицию обратился 88-летний гражданин, который рассказал, что на протяжении июля неизвестный выносил имущество из его гаража. Пенсионер перечислил, что пропало: двигатель с коробкой передач, комплект колес, бампер от автомобиля, верстак, металлические ворота. Общая сумма ущерба - почти Br1,9 тыс.", - отметили в РОВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего могилевчанина, который присмотрел чужой гараж под личные нужды. Мужчина срезал два навесных замка и поселился в чужом помещении. Позже он стал приглашать туда знакомых, распивал с ними спиртные напитки. Через неделю такой жизни владелец гаража так и не появился, а могилевчанин начал распродавать чужое имущество. Планировал реализовать и стоящий там автомобиль, но успел снять с него только двигатель. Появился хозяин помещения и вызвал правоохранителей. Мужчина, занявший чужой гараж, даже думал продать и его, а вырученные деньги потратить на алкоголь.

Злоумышленник задержан по статье 108 УПК Беларуси. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-

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