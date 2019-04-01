Могилевчанин потратил почти Br2 тыс. с карточки знакомого

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин взял у знакомого банковскую карточку, чтобы снять с нее Br5, но увлекся и потратил почти Br2 тыс. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В милицию поступило заявление от 42-летнего могилевчанина, который утверждал, что знакомый похитил с его банковской карточки более Br1,9 тыс. "Мужчина пригласил приятеля в гости. Они купили спиртное и продукты, выпивали. Во время застолья гость попросил у хозяина в долг Br5. Тот ответил, что наличных нет - все на карточке. Тогда друг предложил сходить и снять нужную сумму. Пока владелец дремал, гость ушел с карточкой и за несколько раз снял Br1950", - сказала Елена Симонова. Ночью владельцу приходили уведомления о снятых деньгах.

Как выяснилось, приятель хозяина квартиры вызвал такси и отправился в торговый центр. Там приобрел себе пальто, брюки и туфли. После отправился на этом же такси к своему брату, купив по дороге продукты и спиртное. "После выпивки мужчине вновь захотелось развлечений. Он вызвал такси и только Br300 потратил на поездку по городу. Дальше свои приключения могилевчанин помнил смутно", - отметила Елена Симонова.

Материал проверки передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

Милиция напоминает, что банковские карты необходимо хранить в безопасном месте и не передавать третьим лицам. Не стоит сообщать пин-код кому-либо, а также хранить его вместе с карточкой. Не лишним будет подключить услугу SMS-информирования, которая позволит контролировать состояние счета в режиме реального времени. При потере карточки или при подозрении об ее несанкционированном использовании нужно немедленно сообщить об этом в банк, чтобы карту заблокировали.-0-