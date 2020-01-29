Могилевчанин при помощи эвакуатора похитил автомобиль и сдал на металлолом

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин похитил автомобиль при помощи эвакуатора. Мужчина обратил внимание на машину, которая длительное время стояла у одного из обществ города. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В милицию обратился 57-летний житель областного центра. Мужчина сказал, что неизвестный похитил его автомобиль, припаркованный на улице Чехова. Оказалось, что машина долгое время стояла на одном месте, и похититель решил, что она брошена", - рассказали в ведомстве.

Предприимчивый могилевчанин вызвал эвакуатор и перевез машину к своему дому. Мужчина разобрал транспортное средство на детали и сдал их на металлолом.

Как отметили в УВД, своими действиями мужчина причинил хозяину автомобиля ущерб на сумму Br1,6 тыс. Сейчас похищенное транспортное средство возвращено владельцу в исправном состоянии. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-