Могилевчанин приговорен к 4 годам за мошенничество под видом майнинга

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за мошенничество под видом майнинга, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор суда Ленинского района Могилева вступил в законную силу.

Обвиняемый брал в долг у потерпевших средства якобы на приобретение компьютерного оборудования, необходимого для добычи криптовалют и развития бизнеса, связанного с майнингом. Получал займы с условием, что будет выплачивать прибыль. Всего с декабря 2017 года по апрель 2019-го он путем обмана и злоупотребления доверием завладел не менее Br170 тыс. восьми граждан и одного юрлица.

Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды: снимал квартиру в центре Могилева, арендовал дорогие автомобили, на которых ездил на встречи с очередными жертвами его схем, посещал развлекательные заведения, дарил друзьям ценные подарки, а также выплачивал потерпевшим небольшие суммы обещанной прибыли от вложенных средств.

Для большей убедительности обвиняемый, зная о неосведомленности отдельных потерпевших в компьютерных технологиях, приглашал их к себе домой. Там он демонстрировал комплектующие детали к компьютерному оборудованию, которые, по его словам, использовались для майнинга. Показывал сайт, где на счете мнимого электронного кошелька была большая сумма денег.

Своими действиями молодой человек создавал видимость успешного и преуспевающего предпринимателя, который не отказывается от исполнения взятых на себя обязательств. На самом деле он скрывал свое реальное неблагополучное финансовое положение, поскольку имел крупные долги.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде фигурант признал свою вину частично.-0-