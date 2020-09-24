Могилевчанин пришел на несанкционированную акцию с двумя ножами

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Могилева пришел на несанкционированную акцию в балаклаве и с двумя ножами. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 23 сентября в Могилеве во время несанкционированного массового мероприятия милиционеры заметили молодого человека в балаклаве и с палкой за спиной. При досмотре у него нашли и два ножа: один был за поясом, второй в ножнах.

"Со слов 19-летнего парня, он пришел на протест с одной целью - заработать денег. За участие в уличном шествии ему предложили в Telegram-чате Br55", - рассказала Ольга Чемоданова.

Могилевчанин водворен в ИВС. Его действиям будет дана правовая оценка.-0-