Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра о хищениях с банковских платежных карт. Молодой человек переписывал или фотографировал реквизиты, а затем совершал покупки в интернете. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, молодой человек, работая на одном из предприятий Могилева, с октября по декабрь 2018 года отыскивал в гардеробе в карманах одежды своих коллег банковские платежные карты, переписывал и фотографировал реквизиты, затем возвращал "пластик" обратно. Обвиняемый использовал полученные данные, чтобы от имени законных владельцев оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах. Он также переводил деньги на принадлежащий ему счет в букмекерской конторе.

"В ходе расследования уголовного дела следователь истребовал сведения из банковских учреждений, интернет-магазинов, букмекерской конторы и различных операторов связи. Осмотр и детальный анализ полученных сведений позволили получить доказательства причастности мужчины к хищениям. Он пытался похитить более Br1,4 тыс., однако ряд транзакций был отклонен банком. Всего обвиняемый совершил 28 фактов хищений на общую сумму, превышающую Br800", - рассказала Анастасия Лавринович.

Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК. К мужчине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-