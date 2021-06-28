Могилевчанин убедил приятеля взять кредиты и похитил Br15,8 тыс.

28 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обманным путем завладел деньгами своего приятеля на общую сумму Br15,8 тыс. и исчез. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 29-летний рабочий одной из организаций города, который рассказал сотрудникам отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева о произошедшем. По просьбе приятеля он оформил на себя два кредита: один денежный, другой - на приобретение мобильного телефона. Впоследствии знакомый исчез вместе с денежной суммой и новым гаджетом.

"Выяснилось, что 27-летний нигде не работающий парень, который обманул своего приятеля, ранее уже был судим за хищение путем использования компьютерной техники, - отметили собеседники. - На этот раз он пожаловался, что ему для работы нужен новый телефон, а денег на его приобретение нет. В итоге парень попросил знакомого взять на себя кредиты и обязался исправно выполнять долговые обязательства, однако делать этого не стал".

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка произошедшему.

"Сохранность имущества и денежных средств граждан прежде всего зависит от их собственного благоразумия, - отмечает Игорь Кирилович. - Ни в коем случае нельзя принимать сомнительные предложения от малознакомых людей, даже если они, на первый взгляд, кажутся выгодными и безопасными. Об этом необходимо всегда помнить".-0-