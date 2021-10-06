Могилевчанин выместил злость на чужом авто, ущерб составил более Br1,2 тыс.

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин умышленно повредил чужой автомобиль, сумма ущерба составила более Br1,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

К правоохранителям с заявлением обратилась 37-летняя могилевчанка, которая рассказала, что неизвестный повредил крыло и крышу ее автомобиля. Автомобиль на ночь женщина парковала возле одного из домов по переулку Гоголя.

"Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что чужое средство передвижения повредил 23-летний подсобник одной из организаций города, местный житель. Около 6.00 молодой человек возвращался домой после увеселительного мероприятия и был настроен агрессивно: ему не понравилось, как близко автомобиль припаркован к дому. Свое недовольство парень выразил просто: повредил чужую машину, а после ушел домой спать", - рассказали в УВД.

Похожий инцидент произошел еще с одним средством передвижения, на этот раз стоящим вблизи одного из домов по улице Профсоюзной. Проходящий мимо 20-летний ранее не судимый мужчина не мог найти денег на приобретение спиртных напитков. Решив выпустить пар, он ногой ударил по чужой машине, разбив форточку и одно из стекол заднего вида, тем самым причинив ущерб владельцу на общую сумму Br170.

Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. -0-