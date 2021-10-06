6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин выращивал в квартире коноплю и хранил галлюциногенные грибы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В конце сентября в Могилеве сотрудниками по наркоконтролю задержан нигде не работающий 30-летний местный житель. В своей квартире он оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. В его жилище правоохранители обнаружили 2 горшка с кустами наркосодержащих растений, семена конопли, осветительные приборы и прочее оборудование, которое мужчина использовал в своей мини-лаборатории.

В пластмассовом контейнере на кухне он хранил марихуану, готовую к употреблению. Там же оперативниками была найдена стеклянная банка с галюциногенными грибами, содержащими псилоцин, общим весом 8,72 г.

Задержанный пояснил, что выращивал коноплю и собирал грибы для собственных нужд. "Несмотря на это заявление от предусмотренной законом ответственности он не уйдет", - подчеркнули в УВД. Возбуждено уголовное дело.-0-