Могилевчанина приговорили к 3 годам лишения свободы за разжигание социальной вражды

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанина осудили за разжигание социальной вражды. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего могилевчанина. Ему инкриминированы умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни", - отметили в ведомстве.

Во время судебного разбирательства было установлено, что молодой человек с 7 августа по 13 ноября прошлого года со своего аккаунта разместил в нескольких общедоступных Telegram-каналах комментарии. В них содержались высказывания, которые побуждали к насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда вынесла обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.130 Уголовного кодекса могилевчанину назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-