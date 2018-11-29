Могилевчанину грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков

29 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконном перемещении из российского Брянска в Могилев крупного размера особо опасного психотропного вещества с целью его дальнейшего сбыта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Во время оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки наркотических средств и психотропных веществ из России в Беларусь сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговлей людьми УВД Могилевского облисполкома по месту жительства 53-летнего мужчины по ул.Габровской в областном центре обнаружили не менее 9,9 г порошкообразного вещества. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установили, что порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество - мефедрон.

Фото УСК по Могилевской области

"В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что мужчина 14 сентября текущего года приобрел запрещенное вещество в Брянске, откуда перевез в Могилев с целью дальнейшей реализации. При осмотре изъятого мобильного телефона обвиняемого были обнаружены фотографии, сделанные владельцем, с изображением пакетика с психотропом на весах", - рассказал Сергей Болсун.

Могилевчанину предъявлено обвинение в незаконном перемещении через государственную границу особо опасных психотропных веществ, в крупном размере (ч.2 ст. 328-1)УК и незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, в крупном размере (ч.3 ст.328) УК.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-