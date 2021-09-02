Могилевчанину вынесен приговор за убийство таксиста 18-летней давности

2 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 42-летнего жителя областного центра, которому инкриминировано убийство в 2002 году из хулиганских побуждений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина 12 августа 2002 года после семейной ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков, ушел из дома, взяв с собой кухонный нож. Под предлогом поездки в ночной магазин он сел в такси под управлением ранее ему незнакомого потерпевшего. В ходе поездки водитель выяснил, что у пассажира не было денег для оплаты его услуг, поэтому остановил машину на остановке общественного транспорта и попросил покинуть ее салон. В ответ на такие правомерные требования последний нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Потерпевший смог выбежать из машины и добежать до пункта охраны, где скончался от острой кровопотери.

Обвиняемый выбросил орудие преступления и окровавленную одежду, после чего 18 лет скрывал содеянное. В 2020 году правоохранители установили принадлежность части изъятых с места происшествия отпечатков пальцев. Обвиняемого допросили по данному факту, однако он изначально отрицал свою причастность к убийству. Через десять дней после допроса мужчина добровольно явился в органы внутренних дел и заявил о совершенном преступлении.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-