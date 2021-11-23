Могилевские таможенники пресекли незаконное перемещение почти 13 т томатов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники при проведении специальных мероприятий пресекли попытки незаконного перемещения в двух транспортных средствах почти 13 т томатов, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Один грузовик остановлен таможенниками совместно с сотрудниками госавтоинспекции в Могилевском районе, второй - в Мстиславском. Транспортные средства "Ивеко", зарегистрированные на территории России, следовали в направлении белорусско-российской границы.

Водители не представили на товар фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции для потребления и обязательные при перемещении подкарантинных товаров с высоким фитосанитарным риском, к которым томаты и относятся.

Общая стоимость продукции составила более Br63 тыс.

Могилевская таможня по данным фактам начала административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Беларуси. Этой статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-