Могилевские таможенники с начала года выявили 26 фактов незаконной перевозки фруктов и овощей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года могилевские таможенники при проведении специальных и проверочных мероприятий установили 26 фактов незаконного перемещения фруктов и овощей по территории ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовики с порядка 430 т груш, помело, яблок и томатов направлялись к белорусско-российской границе, где и было приостановлено их движение. Общая стоимость незаконно перемещаемой продукции составила около Br1,4 млн. Проверочные мероприятия проводились при взаимодействии с сотрудниками МВД и МНС.

"В частности, недавно таможенники остановили грузовик Sсania, принадлежащий российскому перевозчику, который следовал по территории Мстиславского района в сторону белорусско-российской границы. В грузовом отсеке авто находилось 14 т груш. Водитель не представил ни одного сопроводительного документа на продукцию, в том числе и фитосанитарного сертификата, обязательного при перевозке фруктов. Стоимость партии груш составила более Br50 тыс.", - рассказали в ГТК.

Таможней начаты административные процессы в соответствии с КоАП Беларуси за нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров. Этой статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29), а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.-0-