Молодечненская фирма незаконно покупала и реализовывала технические масла

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты незаконного приобретения, хранения и реализации технических масел выявили работники Молодечненского межрайонного отдела финансовых расследований при проверке общества с ограниченной ответственностью. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

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Оперативники финансовой милиции обнаружили в арендованных молодечненской фирмой помещениях металлические бочки с техническими маслами российского производства. Речь об индустриальном, трансмиссионном, моторном, гидравлическом и других маслах. Продукция не была маркирована контрольными (идентификационными) знаками Беларуси, а у фирмы не было документов, подтверждающих приобретение и хранение товара.

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена ч.4 ст.12.17 и ст.12.35 КоАП. Экономический суд Минской области привлек ООО к административной ответственности. Штраф составил Br24,3 тыс. На 23,2 тыс. л технических масел общей стоимостью почти Br193 тыс. был наложен арест.-0-