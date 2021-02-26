Молодого человека будут судить в Минске за организацию массовых беспорядков и участие в них

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который обвиняется в организации массовых беспорядков и активном участии в них, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Обвиняемый, как следует из материалов дела, с 6 по 11 августа 2020 года в столице активно агитировал граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Затем молодой человек выходил на проезжую часть и перекрывал движение транспорта, в том числе общественного. При этом он использовал воспламеняющиеся средства - фаеры, которые бросал в милиционеров. "На требования правоохранителей прекратить противоправные действия молодой человек не отреагировал", - отметили в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного. Ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Предварительное следствие по уголовному делу производил Партизанский (Минска) районный отдел СК.-0-