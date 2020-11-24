Молодой мужчина погиб при пожаре в своем доме в Пинске

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске при пожаре в своем доме погиб молодой мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 23 ноября. В 6.16 в городской отдел по ЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Полевая. Спустя семь минут спасатели были на месте. К этому времени кровля двухквартирного деревянного дома была полностью охвачена огнем. В жилой комнате на полу без признаков жизни работники МЧС обнаружили 35-летнего хозяина одной из квартир.

Огонь уничтожил кровлю по всей площади, перекрытие и имущество с отделкой в квартире погибшего. Причина пожара устанавливается. Как стало известно, три года назад пинчанин уже привлекался к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности как виновник возникновения пожара.-0-