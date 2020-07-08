Мор рыбы в Берестовицком районе: прокуратура возбудила уголовное дело

8 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Прокуратура Берестовицкого района возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды в реке Берестовичанка. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В конце июня в реке Берестовичанка возле деревень Поплавцы и Иодичи произошла массовая гибель рыбы.

"Результаты лабораторных исследований проб воды из нескольких мест в районе канализационной насосной станции РУП "Берестовицкое ЖКХ" показали, что содержание в них химических и иных веществ превышало нормативы предельно допустимых концентраций", - сообщили в прокуратуре.

Сумма причиненного природе вреда превысила Br53 тыс., что признано ущербом в крупном размере.

По факту загрязнения воды прокурор Берестовицкого района Алла Кузьма возбудила уголовное дело по ч.2 ст.272 УК. Оно направлено для предварительного расследования в Берестовицкий районный отдел Следственного комитета.-0-