Мошенник из Брестской области похитил имущество двух солигорчан

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске задержан молодой мужчина, который под вымышленным именем заходил в гости и похищал имущество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Солигорский РОВД.

Правоохранителям известно о двух таких случаях. 17 ноября за помощью в Солигорский РОВД обратилась местная жительница, у которой после визита случайных знакомых из квартиры пропали мобильный телефон, Br1,2 тыс., туалетная вода "Шанель" и рюкзак. Один из гостей во дворе представился Марком. Знакомство продолжилось дома со спиртным.

Через два дня, 19 ноября, похожее обращение поступило еще от одного пострадавшего. Он рассказал, что познакомился в городе с молодым парнем по имени Марк, а через какое-то время пригласил его к себе домой. Утром хозяин квартиры обнаружил пропажу мобильного телефона, сабвуфера и байки.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что под именем Марк скрывался 22-летний Виталий. В Солигорске он недавно, ранее проживал в Брестской области.

Молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело. Часть похищенного была изъята на съемной квартире подозреваемого.

Также сообщается, что в свои 22 года Виталий уже имеет четыре судимости. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, причинение менее тяжкого телесного повреждения, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и особо злостное хулиганство.-0-