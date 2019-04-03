Мошенник похитил деньги с карточки жительницы Гродно, выдав себя за ее подругу

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области следователи обращают внимание на многочисленные факты хищений денег с карт-счетов граждан путем взлома и несанкционированного использования учетных записей пользователей соцсетей. Очередной жертвой киберпреступников стала жительница Гродно, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
В одной из социальных сетей женщине поступило сообщение от подруги. Той якобы была нужна помощь в перечислении денег. "Не удостоверившись, действительно ли просившая попала в затруднительное материальное положение, женщина сообщила реквизиты своей банковской платежной карточки вместе с защитным кодом. В результате выдававший себя за подругу неизвестный получил несанкционированный доступ к ее аккаунту и похитил Br380", - рассказал Сергей Шершеневич.
Жертвой аналогичного преступления стала еще одна жительница областного центра. Злоумышленник ей написал от имени дальнего родственника. От больших потерь потерпевшую спасло то, что на ее карт-счете было около Br10. При этом мошенники пытались узнать у нее реквизиты и других карточек.
В статусе потерпевшей оказалась и жительница Лиды, которая через соцсеть сообщила неизвестным лицам реквизиты своей банковской платежной карточки. В результате с ее карт-счета похищено Br630.
Во всех случаях следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса ("Хищение путем использования компьютерной техники").
Сергей Шершеневич уточнил, что, если в первом квартале 2018 года было зарегистрировано более 50 подобных преступлений, то за аналогичный период этого года их количество возросло до 123. Как и прежде, их совершению способствуют необдуманные действия самих пользователей социальных сетей, проявляющих беспечность и излишнюю доверчивость.-0-
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