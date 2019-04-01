Мошенник под видом сотрудника милиции вымогал деньги у брестских пенсионеров

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте милиционеры задержали телефонного мошенника, который под видом сотрудника правоохранительных органов вымогал деньги у пенсионеров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Вечером 30 марта в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД обратилась 74-летняя брестчанка. По ее словам, около 20.00 ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что для оказания содействия о непривлечении сына к уголовной ответственности необходима крупная сумма денег. Пенсионерка передала злоумышленнику $10 тыс. По горячим следам телефонный мошенник был задержан. Им оказался ранее судимый за разбой 39-летний житель Брестского района.

Установлена причастность мужчины к двум похожим случаям мошенничества, совершенным в областном центре. Так, 6 марта он сообщил 76-летней пенсионерке, что ее внук по неосторожности причинил телесные повреждения малолетнему ребенку. Для оказания срочной медицинской помощи и проведения дорогостоящей операции необходима крупная сумма денег. Женщина передала ему Br1470, которые были у нее дома. Кроме этого, 26 марта злоумышленник позвонил 87-летнему жителю Бреста и сообщил, что его сын при ДТП сбил малолетнего ребенка, которому необходима срочная медпомощь. Доверчивый пенсионер передал мошеннику все свои сбережения - Br1,5 тыс. и $1000.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы и конфискация имущества.

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть бдительными, не передавать деньги или имущество незнакомым людям, которые могут обратиться под различными предлогами. О подобных фактах следует незамедлительно сообщать в милицию по телефону 102.-0-