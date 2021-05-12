Мошенник похитил у минчанина с карты около 49 тыс.

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Советское РУВД Минска обратился мужчина с заявлением том, что у него со счета похитили около Br49 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Было установлено, что 42-летнему минчанину в Viber позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка, рассказал о списании средств со счета и предложил мужчине для проверки данных назвать реквизиты банковской карты. Позже ему снова перезвонили и попросили назвать код из СМС-сообщения, которое пришло на мобильный телефон. Минчанин сообщил комбинацию цифр, а мошенники посредством сервисов перевода с его банковского счета списали около Br49 тыс.

Правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 35-летний неработающий житель Минска. В настоящее время мужчина задержан, правоохранителями установлена причастность минчанина к аналогичным преступлениям.

Правоохранители рассказали, как отличить мошенника от работника банка. "Сотрудников банков или мобильных операторов в Беларуси очень трудно вывести из себя. Даже в случае вашего отказа они ведут себя вежливо и корректно. Сотрудники банка никогда не звонят по Viber, поскольку мессенджер не является официальным источником связи. Мошенники всегда просят назвать следующую информацию: название обслуживающего банка, паспортные данные, номер карточки, код, который пришел к вам на телефон в СМС, - отметили в ГУВД, - Что делать, если у вас появилось подозрение, что вам звонит мошенник? Сразу же прервите разговор. Если после этого вам звонят повторно, заблокируйте номер звонящего. Главное, никогда и никому не сообщайте данные о своих банковских картах, счетах. Помните, при звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты и совершать какие-либо операции с картой".-0-