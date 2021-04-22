Мошенники обещали избавить виновного от уголовного преследования и выманили у него $9 тыс.

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники могилевского управления ГУБОПиК МВД задержали двоих 45-летних жителей Минска и Кличева по подозрению в крупном мошенничестве. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В июне 2020 года мужчины подстрекали 34-летнего жителя Кличева к даче взятки сотрудникам правоохранительных органов. Деньги в размере $10 тыс. предназначались якобы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования. Если бы дело все же дошло до суда, клиенту гарантировали наказание, не связанное с лишением свободы.

"Тогда дуэт заполучил $5 тыс. в качестве предоплаты, а в марте суд приговорил жителя райцентра к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Эту "заслугу" мужчины приписали себе и потребовали у жителя райцентра еще $4 тыс.", - рассказали в МВД.

В итоге одного из подстрекателей задержали оперативники при поддержке ОМОНа в Могилеве во время передачи денег, другого - чуть позже в Минске.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили против них уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере.

Задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Сейчас проверяется их причастность к иным фактам мошенничества.-0-