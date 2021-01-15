Мошенники похитили с двух банковских счетов брестчанки почти Br75 тыс.

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бреста после звонка мошенников лишилась почти Br75 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

В милицию обратилась 58-летняя брестчанка и заявила о хищении крупной суммы денег. По ее словам, вечером 11 января на мессенджер ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что с ее счета была снята сумма за пределами республики. Чтобы прекратить хакерскую атаку, он попросил женщину сообщить реквизиты карточки, что жительница областного центра и сделала.

На этом разговор не закончился. Брестчанка по своей инициативе сообщила, что у нее есть вторая карточка другого банка. Собеседник не растерялся и предложил ей связаться с коллегами. Вскоре в телефоне раздался голос другого человека, который тоже представился сотрудником службы безопасности банка. Записав реквизиты карточки, он сказал, что с ней тоже были проблемы, но их устранили.

После разговора с одной карты женщины пропала Br1 тыс., со второй - около Br74 тыс.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

Сотрудники милиции в очередной раз обращают внимание, что не следует никому сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт. У работников банка есть все необходимые сведения о клиентах.-0-