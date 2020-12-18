Мошенники похитили со счета жительницы Молодечно более Br65 тыс.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили у жительницы Молодечно более Br65 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

За час 52-летняя женщина лишилась всех своих сбережений, которые она копила много лет на покупку квартиры. Пропажу денег женщина обнаружила спустя три недели после телефонного разговора с лжесотрудником банка.

"Cотрудник "службы безопасности банка" с женщиной связался через Viber. Мошенник сообщил ей о подозрительных операциях и предложил усилить защиту банковской карты. Дабы у потерпевшей не возникло сомнений, звонивший продиктовал ее паспортные данные, чтобы сверить данные. Ничего не подозревая, женщина сообщила требуемую незнакомцем информацию: она назвала ему числовые коды из sms-сообщений. По словам мошенника, операции "по защите банковской карты" прошли успешно. После разговора доверчивая горожанка удалила контакт собеседника из мессенджера, безусловно, по рекомендации того же лжебанкира", - рассказали в ведомстве.

Афера открылась, когда женщина решила проверить состояние счета и обратилась в банк. В финансовом учреждении ей ответили, что денежные средства отсутствуют. Тогда заявительница поняла, что стала жертвой киберпреступников. По оперативным данным, деньги со счета злоумышленники выводили суммами от Br1,5 тыс. до Br2,3 тыс. В общей сложности через несколько десятков операций списано более Br65 тыс.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.-0-