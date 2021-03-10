Мошенники похитили у брестской пенсионерки почти Br60 тыс.

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мошенники похитили у 69-летней жительницы Бреста почти Br60 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Злоумышленники "обрабатывали" жертву больше недели - с 27 февраля по 6 марта. Звонили в Viber и представлялись работниками различных подразделений банка. Собеседники выяснили, что у женщины есть банковские вклады, и вызвались помочь сохранить ей сбережения.

Выполняя указания лжеработников банка, брестчанка за два дня перевела на названный ей счет более Br11 тыс. Потом установила на свой телефон приложение, обеспечивающее удаленный доступ к счету и сообщила свои паспортные данные. После этого у нее похитили еще более Br48 тыс.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) УК.-0-