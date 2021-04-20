Мошенники убедили супругов из Барановичей оформить кредиты на Br23 тыс. и похитили деньги

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара из Барановичей оформила на себя шесть кредитов, поддавшись на уловки мошенников. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Утром 7 апреля в Viber 61-летней горожанке позвонил якобы сотрудник финансового контроля. Он сказал, что с ее счета кто-то пытается списать деньги, вероятно, из-за утечки данных по вине недобросовестных работников банка. Женщина передала телефон своему супругу. В беседе мужчину убедили, что он и его жена должны оформить на свое имя кредиты, полученные деньги зачислить на свой счет и сообщить реквизиты банковской карты.

"Выполняя указания собеседника, супруги оформили шесть кредитов, перевели деньги на свой счет и сообщили реквизиты банковской карты. После этого у них похитили более Br23 тыс.", - рассказали в Следственном комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) УК.-0-