Мошенники заставили витебчанку взять три кредита на Br16 тыс.

15 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Виртуальные мошенники вынудили мать двоих детей из Витебска оформить три кредита на Br16 тыс. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

В марте на мобильный 37-летней жительницы Витебска позвонил неизвестный. Молодой человек представился сотрудником банка, в котором у женщины оформлена зарплатная карта. После нескольких уточняющих вопросов о последних операциях звонивший ошарашил женщину. Он сообщил, что на нее пока не установленный работник банка якобы оформил большой кредит. Чтобы вычислить злоумышленника, службе безопасности было необходимо содействие клиентки. Витебчанка согласилась помочь. Для конфиденциальности разговоров общение было решено перевести в Viber.

После этого клиентке в мессенджере позвонили от имени сотрудника Нацбанка для инструктажа. Ее сразу предупредили, что обо всех дальнейших переговорах и действиях никто не должен узнать. Устное согласие витебчанки о сотрудничестве записано на диктофон и является подпиской о неразглашении, за невыполнение которой предусмотрена уголовная ответственность. После этого женщине поступили инструкции. По версии звонивших, на нее были оформлены кредиты в разных банках. Чтобы выявить злоумышленника, ей необходимо оставить заявки в тех же учреждениях на получение максимально возможного кредита. Женщине прислали адреса нужных отделений и сказали всегда быть на связи в Viber, чтобы сотрудник службы безопасности слышал все происходящее.

У женщины получилось взять кредиты в трех из четырех названных банков. В четвертом ее заявку не смогли быстро рассмотреть из-за технических проблем. Получив на руки наличные, следуя инструкции, жертва поспешила в ближайший инфокиоск и перечислила Br16 тыс. на указанный злоумышленниками счет. После этого ей сказали, что вычислили мнимого нарушителя и поблагодарили за содействие. Через пару дней обещали перезвонить и аннулировать все кредиты. Но на связь с ней больше никто не вышел, после чего витебчанка обратилась в милицию.

МВД напоминает гражданам, что нельзя передавать никакие данные и переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников службы безопасности банка вынудить провести перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить об этом по официальным телефонам клиентской поддержки.-0-