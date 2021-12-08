Мошенница похитила с банковского счета брестчанки более Br13 тыс.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена жительница Минска, похитившая с банковского счета брестчанки более Br13 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"В течение последнего времени на территории Брестской области наблюдается значительный рост числа совершенных киберпреступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, когда злоумышленники осуществляют звонки на мобильные телефоны граждан и под видом представителя банковского учреждения или иной финансовой организации либо сотрудника силовых структур пытаются завладеть реквизитами их банковских платежных карт и иными конфиденциальными данными. Мошенники сообщают, что необходимо срочно осуществить какие-либо действия с банковской платежной картой, так как кто-то либо пытается похитить с нее денежные средства, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату", - рассказали в УВД.

Так, сотрудниками подразделения установлена 19-летняя жительница Минска, которая 12 апреля, находясь в группе иных лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств с банковской платежной карты жительницы Бреста в сумме более Br13 тыс.

"Следует отметить, что преступники используют современные возможности сети интернет и в частности возможность "подмены номера", как следствие, у потерпевшего на экране мобильного телефона может отображаться совершенно любой абонентский номер телефона, заданный злоумышленником. Это могут быть номера банковских учреждений или иных абонентов, которые на самом деле никому звонки не осуществляют, а сам звонок по своим внешним признакам ничем не будет подозрительным. Следует обращать внимание на то, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен", - добавили правоохранители.-0-