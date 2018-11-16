Мотоциклист-бесправник врезался в автобус в Столинском районе

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мотоциклист-бесправник врезался в рейсовый автобус, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 15 ноября в 18.00 в д.Хотомель. По предварительной информации, 21-летний житель агрогородка Рубель двигался на мотоцикле без мотошлема и без включенного света фар. На ул.Советская он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Давид-Городок - Столин.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу. Молодой человек не имеет водительского удостоверения. По факту ДТП проводится проверка.-0-