В Бресте легковушка врезалась в бурильно-крановую машину: пострадал двухлетний ребенок

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадал двухлетний мальчик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 15 ноября примерно в 11.40. По предварительной информации, автомобилем "Додж-Караван" управлял 36-летний житель Малориты. На необозначенном перекрестке водитель, совершая обгон, столкнулся с попутно двигавшейся бурильно-крановой машиной, которая в этот момент поворачивала налево. В результате ДТП пострадал двухлетний пассажир легковушки. Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

Проводится проверка. Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.-0-