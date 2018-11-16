В Бресте легковушка врезалась в бурильно-крановую машину: пострадал двухлетний ребенок

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадал двухлетний мальчик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 15 ноября примерно в 11.40. По предварительной информации, автомобилем "Додж-Караван" управлял 36-летний житель Малориты. На необозначенном перекрестке водитель, совершая обгон, столкнулся с попутно двигавшейся бурильно-крановой машиной, которая в этот момент поворачивала налево. В результате ДТП пострадал двухлетний пассажир легковушки. Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.
Проводится проверка. Установлено, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.-0-
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