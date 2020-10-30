Мотоциклист наехал на припаркованные машины в Минске - есть пострадавшие

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист наехал на припаркованные машины, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября. 31-летний водитель на мотоцикле Suzuki двигался по улице Шугаева со стороны улицы Руссиянова в направлении проспекта Независимости. На закруглении дороги не справился с управлением и наехал на припаркованные слева по ходу движения автомобили. В результате мотоцикл опрокинулся.
Водитель и пассажир мотоцикла - 29-летняя девушка - были доставлены в медицинское учреждение с травмами.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-