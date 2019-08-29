Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Новополоцке

Фото МВД
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла сегодня вечером. По предварительной информации, 34-летний водитель Reno при повороте налево не пропустил двигавшейся во встречном направлении мотоцикл. В результате маневра произошло столкновение, которое привело к гибели 26-летнего мотоциклиста.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики. У участников ДТП взяты биоанализы. По предварительным данным, водитель легковушки был трезв. Начата проверка, устанавливаются причины ДТП.-0-