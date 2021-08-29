Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на улице Горецкого в Минске пострадал мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня в 1.25. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля "Киа" выезжал с прилегающей территории вблизи дома №69 по улице Горецкого. Он не уступил дорогу водителю мотоцикла "Сузуки", который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним.

В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.-0-