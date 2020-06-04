Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожный инцидент случился 3 июня около 20.30 в деревне Стайки. По предварительной информации, 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki двигался по улице Центральной и столкнулся с 47-летней велосипедисткой, которая пересекала проезжую часть в непосредственной близости от мотоцикла.

Женщину с травмами госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедистам нужно двигаться по велосипедной дорожке, если ее нет - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для других. Пересекать проезжую часть допустимо только в установленном месте, спешившись с велосипеда и предварительно убедившись в безопасности перехода.-0-